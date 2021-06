Diables Rouges : l'inspiration croate ?

Le premier match de préparation contre la Grèce avait fait naître des doutes, le second face à la Croatie a davantage rassuré. Pendant les 4 jours qui ont suivi, les Diables Rouges ont répété leurs gammes dans les installations de Tubize. Et ce soir, c'est le grand soir. Retour en pays, et même en stade, de connaissance. Pour la 4è fois de leur histoire déjà, les Diables vont évoluer sur le gazon maudit de la demi-finale perdue contre la France, le même gazon qui les ensuite vus décrocher la médaille de bronze de la Coupe du Monde et signer une large victoire (1-4) un an plus tard, face à la...Russie.

Très probablement, Roberto Martinez risque-t-il de (largement) s'inspirer de la compo qui a damé le pion à la Croatie (un comble vu le maillot de cette équipe) pour entamer les débats contre la Russie.

Devant Thibaut Courtois, qui a une fois encore prouvé l'étendue de son talent avec un réflexe décisif en fin de match contre les Croates, on devrait retrouver le trio composé de Toby Alderweireld, Jason Denayer et Jan Vertonghen. Le premier est indiscutable à droite, le second part avec une longueur d'avance sur Dedryck Boyata qui ne s'est quasiment pas entraîné de la semaine. Et le 3è sort d'une prestation solide face à la Croatie. Jan Vertonghen est le premier à le reconnaître, il n'a plus ses jambes d'antan, mais son expérience, combinée à la vitesse de Denayer méritent d'être travaillés en match. Une autre possibilité reste d'aligner Thomas Vermaelen au centre, mais on a l'impression que le vétéran de l'équipe devra plutôt entamer son 4è grand tournoi (sans parler des Jeux Olympiques) sur le banc.