Le Gantois a retrouvé sa cheville et donc sa liberté de penser, librement, instinctivement. A l’image du but de Cardiff. Bourré d’effet et d’instantanéité. Du Kevin tout craché. Quand, brassard de capitaine au bras, l’homme de City prend le pouvoir, l’équipe belge va mieux.

Bon, d'accord, tout n’est pas encore "waouw" chez lui, mais on a le sentiment qu’il est redevenu heureux. Heureux de ne plus ressentir de douleur. Heureux d'être de retour en bonne santé. Hier, au-delà de son but superbe, on l’a vu sourire et prendre du plaisir. Et ça avec des artistes tels que lui, ça n'a pas de prix.