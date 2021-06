Euro 2020 : Kevin De Bruyne "On a répondu en équipe" - Danemark - Belgique - 17/06/2021 Kevin De Bruyne a été l'un des éléments déterminants lors du match entre la Belgique et le Danemark (1-2), monté à la mi-temps il a apporté beaucoup de percutant à une équipe des Diables bien pâle en première période. "Je pense que l'équipe est très contente d'avoir gagné ce match ici. On savait que ça allait être un match très compliqué. On a été puni dès la première erreur qu'on a faite, avec les supporters derrière eux et tout ce qui s'est passé lors du premier match. On n'a pas trouvé de solutions en première mi-temps, mais on a bien répondu en deuxième mi-temps. C'est ce qu'on doit améliorer dans ce tournoi, réagir plus vite aux mauvais moments."