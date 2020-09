Diables rouges: Kevin De Bruyne et Michy Batshuayi rejoignent le groupe, Carrasco s'en va

Ils s'en vont, ils arrivent, ils repartent... Les Diables jouent un peu aux chaises musicales cette semaine! Après de nombreux forfaits et le départ précipité (et toujours inexpliqué) de Thibaut Courtois, au tour de Yannick Carrasco de quitter la sélection. Kevin De Bruyne et Michy Batshuayi intègrent quant à eux le groupe pour la rencontre de mardi face à l'Islande.

Concernant KDB, les explications sont simples, il revient dans la sélection après la naissance de son troisième enfant, une petite fille nommée Suri.

C'est surtout le départ de Yannick Carrasco, particulièrement en vue face au Danemark qui pose question. La fédération précise qu'il ne s'agit pas d'un départ pour des raisons médicales mais d'un "accord avec son club". Il est donc peu probable que nous obtenions des réponses convaincantes à nos interrogations après l'épisode Thibaut Courtois... Et si ce ne sont pas les Diables qui prennent la Nations League à la légère, il semble que les clubs n'y accordent pas une importance incroyable.