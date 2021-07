Diables Rouges : Kevin De Bruyne et Eden Hazard absents pour le dernier entraînement avant l’Italie

23 Diables rouges étaient présents sur la pelouse du centre national de Tubize, ce jeudi pour le dernier entraînement sur le sol belge. A 24 heures du quart de finale de l’Euro 2020 contre l’Italie, seuls Eden Hazard et Kevin De Buyne manquaient toujours à l’appel. Jason Denayer était par contre lui de retour avec le groupe.



Malgré la météo maussade, les sourires étaient de sorties et l’ambiance paraissait toujours aussi bonne au sein du noyau.



La participation des deux éléments les plus créatifs du noyau à l’important match de ce vendredi est toujours entourée d’un grand point d’interrogation. Les deux joueurs sont sortis blessés face au Portugal.



KDB souffre de la cheville après le tacle appuyé de Palinha alors que le capitaine a quitté la pelouse en se tenant l’arrière de la cuisse.



Seront-ils en mesure de monter sur la pelouse de Munich ? La question reste entière, elle ne sera tranchée qu’au dernier moment.