Diables rouges : Kevin De Bruyne est enfin arrivé à Tubize

On l’attendait, il est enfin arrivé. Finaliste de la Ligue des champions, Kevin De Bruyne devait bien revenir à Tubize aujourd’hui depuis le début et rejoint donc les Diables à cinq jours du premier match de l’Euro face à la Russie.

Victime d’une fracture du nez et de l’orbite en finale de la Ligue des champions, le Diable rouge a finalement été opéré il y a quelques jours comme l’a annoncé Roberto Martinez en conférence de presse. L’intervention rapide devrait lui permettre de ne pas porter de masque. Au micro de Pierre Deprez, le sélectionneur national s’était montré confiant le concernant : "Il se sent bien. Ce n’est pas une opération qui vous empêche de revenir en activité, c’est même le contraire. La zone touchée va même être plus solide qu’auparavant. Ça a été fait dans le bon timing et c’est une nouvelle positive pour l’Euro. Le plan a toujours été de reprendre doucement. Maintenant, il va falloir reprendre un peu plus légèrement suite à l’intervention mais ça ne prendra pas plus de temps."

Face à la Russie, le Citizen devrait tout de même regarder ses coéquipiers depuis le banc avant de rejoindre ses partenaires sur la pelouse pour le deuxième match face au Danemark. Son retour sera sans doute d’une grande utilité pour nos Diables dans l’optique de l’Euro.