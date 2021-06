Diables Rouges : Jason Denayer, "J'avais deux choix après l'erreur que j'ai commise : baisser la tête ou donner le meilleur de moi-même"

Jason Denayer s'est présenté en conférence de presse et au micro de Manuel Jous ce samedi au centre d'entraînement de Tubize. Il est évidemment revenu sur son erreur qui a entraîné le but du Danemark ce jeudi : "Ce n'était pas le meilleur début de match de ma carrière, ça c'est sûr. J'ai fait une mauvaise passe, j'ai eu un mauvais choix, et je ne dois pas le reproduire. J'avais deux choix après l'erreur que j'ai commise : baisser la tête ou donner le meilleur de moi-même. C'est la deuxième option que j'ai empruntée. Le plus frustrant, c’est de se rendre compte qu’on a fait une grosse bêtise. Après il faut se reconcentrer dans le match et donner le meilleur. Le fait qu’on ait gagné le match a permis de passer plus facilement à autre chose. En tant que professionnel, il faut savoir passer au-dessus d’une erreur".

Souvent comparé à Vincent Kompany à ses débuts, le joueur de l'OL est cependant conscient qu'il n'a pas son leadership : "Au niveau du caractère, je n'ai pas vraiment les mêmes caractéristiques que Kompany. Le remplacer en terme de mentalité, ce n'est pas ce que je recherche. Je suis comme je suis, et d'autres joueurs ont plus le rôle de leader. En défense, je ne me sens pas comme le leader car on est à trois et on doit s'entraider".