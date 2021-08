Vainqueur 2-0 du Spartak Moscou en match retour de qualification pour la Ligue des Champions (4-0 cumulé), le Benfica Lisbonne s’est tranquillement qualifié pour les barrages de la compétition européenne où il retrouvera le PSV Eindhoven. Mais en chemin, les Portugais ont perdu Jan Vertonghen. Le défenseur belge s’est blessé en cours de match et a dû être remplacé à la pause.

Selon le quotidien portugais Record, le défenseur de 34 ans souffre d’une blessure musculaire et pourrait être out 3 semaines. Sa présence pour le prochain rassemblement des Diables, au début du mois de septembre, où les Belges affronteront l’Estonie, la République tchèque et la Biélorussie est sérieusement remise en question.

Pire, c’est quasi assuré que Sterke Jan va manquer les deux matches cruciaux de Benfica contre le PSV en barrages de Ligue des Champions.