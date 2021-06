Diables rouges : Jan Vertonghen avant le Portugal, "il faudra être agressif et dynamique" -... Jan Vertonghen s’est présenté aux côtés de Roberto Martinez ce jeudi en conférence de presse devant les journalistes belges et étrangers pour préfacer le huitième de finale qui opposera la Belgique au Portugal dimanche soir à Séville. Avant cela, le défenseur est également passé devant les caméras de la RTBF pour répondre à nos questions. Actif du côté de Benfica cette saison, Jan Vertonghen ne pense pas tirer un avantage particulier de sa connaissance du football portugais. "Cela a certainement un sentiment différent pour moi de jouer face au Portugal. Mais tous, nous connaissons tous les joueurs du Portugal. Ce sont des joueurs qui jouent dans des grands clubs donc je ne pense pas avoir un avantage particulier."

Actif du côté de Benfica cette saison, Jan Vertonghen ne pense pas tirer un avantage particulier de sa connaissance du football portugais. "Cela a certainement un sentiment différent pour moi de jouer face au Portugal. Mais tous, nous connaissons tous les joueurs du Portugal. Ce sont des joueurs qui jouent dans des grands clubs donc je ne pense pas avoir un avantage particulier."

Le recordman de caps en sélection nationale devrait plus que probablement débuter la rencontre dimanche mais ne connait pas encore ses partenaires en défense. Une incertitude qui ne semble pas lui poser problème. "Ce n’est pas quelque chose qui est embêtant pour moi. Tout le monde doit être prêt pour jouer. C’est toujours le même à chaque fois qu’on joue. On ne connait le onze que quelques heures avant. C’est comme ça."

Vertonghen a enfin motivé ses troupes avant ce huitième de finale. "Il faudra être agressif et on a une équipe dynamique qui nous permettra de l’être. On voudra dominer le match et se créer des occasions. Le match dure 90 minutes et il faudra être patient".

Ronaldo un phénomène de longévité, Lukaku une inspiration pour tous les gamins

En conférence de presse, le défenseur de Tottenham a également parlé 'individualités' en s’attardant d’abord sur Cristiano Ronaldo. "Ronaldo est le plus grand joueur de l’histoire du Portugal, je le respecte beaucoup. Mais demain c’est Belgique – Portugal et pas Belgique – Ronaldo. Ils ont des qualités partout sur le terrain, mais nous aussi. Ronaldo est un phénomène de longévité. Grâce à son travail, il pourra jouer jusque 40 ans et j’admire ça. Tu es plutôt Messi ou Ronaldo ? Je n’ai pas de préférence, je ne prends pas part à cette discussion, il faut juste reconnaître leur énorme palmarès à tous les deux."

Il a ensuite parlé de son équipier Romelu Lukaku. "C’est l’un des meilleurs attaquants du monde, je le connais depuis qu’il a 16 ans. La manière avec laquelle il s’est développé d’un talent précoce à un des meilleurs attaquants du monde. Sa soif d’apprendre et de travailler sont sans égal. C’est une inspiration pour tous les gamins."