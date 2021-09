Diables Rouges : "J'ai mal à ma défense"

Tallinn. Estonie. Deux mois pile poil après la déconvenue de l'Euro. Coup de sifflet final de ce 4e match de qualif. La page est tournée. " Job is done ". Victoire 2-5 en bord de mer Baltique. Tout est dit ? Euh… non pas vraiment car y a à redire sur ce succès chez le 110e mondial.

Fine bouche

Alors certains diront qu’on fait toujours un peu la fine bouche. Ouais.. pas faux. On a le droit non ? Le droit d'être exigeant. Deux minutes de jeu et v’la que le numéro 1 mondial court derrière le score. Hein ? En Estonie ? La faute à une passe mal calibrée (Saelemakers), à une passivité dans la réaction (Vanaken) et à une défense à reculons (Alderweireld). Comme face à l’Italie. Mamma Mia ! C’est quoi ce but (joli au demeurant), c’est du vinaigre sur un moelleux au chocolat. Ça pique au palais ! L'Estonie a été courageuse mais franchement... de là à penser qu’elle pouvait nous mettre deux buts et allait nous faire suer autant en défense… non !

Talon d’achille

Et c’est là que je m’inquiète. Le trio Alderweireld-Boyata-Denayer (aligné pour la 5e fois depuis la fin du mondial 2018) n’a pas rassuré "bobonne". Pas normal quand même d’être bougé comme ça par nos amis baltes. Pas normal de transpirer (et pourtant y avait que 10 degrés) sur chaque phase arrêtée. Même si la défense n’est, là dessus, pas la seule à être pointée du doigt. Cote générale de notre manière de défendre : disons 4/10. Pas dingue ! Juste de quoi alimenter un peu plus nos débats de comptoir sur le secteur le plus fragile de notre sélection. Le talon d’achille des Diables. Vertonghen revient dimanche, Vermaelen reste au Japon, Van Heusden sans jouer a marqué des points. Mais y a pas de quoi pavoiser.

Merci les boss

2 images Les boss © Bruno Fahy

Rayon satisfaction… l’absence des KDB, Mertens, Meunier a été compensée par les autres boss. Lukaku bien sûr, plus bouffeur de buts que jamais. Du gauche, du droit, dos au but ou face au gardien… faut se farcir la bête. Et là les Estoniens ont dégusté. A Tallinn, il paraît qu’on mange de l’ours mais là les Baltes se sont fait bouffer. L’ours a dévoré le chasseur. Pas demain la veille qu'on vendra sa peau ! Witsel ensuite, toujours là pour aimanter les ballons perdus par des Estoniens incapables de le garder. Witsel est un pion silencieux. Sans bruit, à pas de velours, il rassure. Le Capitaine se retrousse le brassard L’autre boss c’est Eden Hazard. A 1-0, il s’est retroussé les manches, a resserré le brassard noir-jaune-rouge et a piloté la bagnole pour qu'elle ne se prenne pas un mur. De gauche à droite. De droite à gauche. Une activité incessante et un moteur qui ronronnait. En passant les vitesses il a donné le ton. Pas encore le Eden génial mais tellement de bien de le revoir galoper, tenter, réussir et s’amuser. Possession belge 72%. Et au milieu du pré estonien le Madrilène, jamais avare d’efforts pour remettre les choses en place. Un assist… certains diront c’est trop peu. Moi je dis regardez le match de Hazard… c’est un match de capitaine.

Au tour des Tchèques

Dimanche on va resserrer les boulons. Car notre dauphin au classement nous rend visite. La bande à Soucek nous avait bien emm… à Prague. Ici va falloir régler l’addition, en espèces ou par tchèque bancaire peu importe. L’addition, pour qu’elle soit bonne, doit tomber juste. A 13 points sur 15. Pour ça il faudra rester productif devant et plus solide derrière. Histoire de filer ensuite à Kazan l’esprit plus tranquille et affronter avec une équipe B, pardon… avec une équipe remaniée, la Biélorussie.

Estonie - Belgique : Le Résumé du Match - Qualifications Qatar 2022 - 02/09/2021 La Belgique s'est imposée 2-5 en Estonie ce jeudi dans le cadre de la quatrième journée de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera au Qatar.