Sélectionné pour l'Euro 2020 par Roberto Martinez, Hans Vanaken n'obtient logiquement que peu de temps de jeu dans cette compétition. Le Diable Rouge a abordé ce point face à la presse ce mercredi.

"C’est difficile de citer mes attentes dans ce tournoi, c’est une question difficile. J’essaie simplement d’aller chercher le plus de minutes possibles. J'ai été deux fois en tribune, une fois sur le terrain, contre la Finlande. Pour moi, je suis déjà très content d'être dans les 23. Quand j'ai été en tribune, le coach m'a expliqué les raisons de son choix, pour moi ça ne me pose pas de problème. C’était un choix tactique, non lié à une faute de ma part. Un tournoi comme un Euro, c'est déjà une magnifique expérience et je peux m'estimer heureux de faire partie de la sélection. Je profite de chaque moment avec ce groupe, il y a des qualités incroyables dans cette formation. Je suis le premier supporter des Diables Rouges quand je suis en tribune, mais on doit accepter qu'il n'y ait que 23 joueurs sur la feuille de match. C’est ennuyant, mais ce n’est pas évident pour le coach non plus. Me suis-je déjà demandé ce que je faisais là ? Non, sûrement pas", a expliqué le joueur du FC Bruges.

"Je fais mon travail avec le FC Bruges, je joue la Champions League, ce n'est pas mon but d'aller à l'étranger même si tous les Diables y sont. Je me sens très bien ici. L'ambition de bouger ? Non, je n'ai pas un manque d'ambition. C'est juste que je me sens trop bien à FC Bruges. Pour moi, je dois juste veiller au bon projet ou à la bonne opportunité. Ce n'est pas mon ambition ultime d'aller à l'étranger. Si une opportunité se présente, j’y réfléchirais", a aussi indiqué le médian de 28 ans.