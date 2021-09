1-0 : But de Mattias Kaeit - Estonie - Belgique - 02/09/2021 Début de match catastrophique pour les Diables Rouges face à l'Estonie. Après deux petites minutes de jeu, les locaux ont ouvert le score suite à une approximation belge. La rencontre vient à peine de débuter et les Diables se mettent déjà en difficulté. Titularisé sur le flanc droit, Alexis Saelemaekers tente de trouver Hans Vanaken dans l'entrejeu mais l'imprécision de sa passe combinée à une petite nonchalance du brugeois provoque la récupération adverse. Matthias Kaeit surgit, touche le ballon pour son coéquipier Rauno Sappinen qui lui remet en un temps. Le milieu offensif s'avance ensuite trop facilement vers le rectangle des Diables et trompe Thibaut Courtois d'une belle frappe. 1-0 après 2 minutes de jeu, les Belges sont prévenus.