Diables Rouges – Entre méformes et blessures : Roberto Martinez va devoir faire des choix

Les Diables Rouges affrontent l’Estonie et le pays de Galles les 13 et 16 novembre prochains à l’occasion des derniers matches de qualifications pour la Coupe du monde 2022. Si la Belgique est en bonne voie, elle n’est pas encore qualifiée officiellement pour le Mondial. Les joueurs de Roberto Martinez devront aller chercher un point pour assurer leur présence au Qatar. Mission loin d’être impossible a priori, mais le sélectionneur fédéral, qui annonce sa sélection ce vendredi, va devoir effectuer des choix importants après les blessures et les méformes de nombreux joueurs belges.

Sur les flancs, Martinez a l’embarras du choix. Timothy Castagne , Thomas Meunier et Alexis Saelemaekers enchaînent les titularisations alors que Thorgan Hazard et Yannick Carrasco respirent la forme au sein de leur club respectif.

Dans l’axe central, Zinho Vanheusden souffre toujours de problèmes musculaires et est donc indisponible pour les prochaines rencontres. On ignore encore si Thomas Vermaelen pourra rejoindre le groupe, ce dernier ayant été bloqué au Japon en raison des mesures sanitaires lors du dernier rassemblement. En cas de forfait, un certain Arthur Theate pourrait intégrer la sélection. Le défenseur de Bologne s’éclate en Italie et avait déjà été appelé à la rescousse par Martinez en vue du Final Four en Nations League.

Alors que le secteur défensif des Diables Rouges semblait le moins touché par les blessures, Martinez devra peut-être se passer des services de Toby Alderweireld . L’ancien joueur des Spurs de Tottenham est sorti blessé lors de la rencontre au sommet du championnat du Qatar entre son club de Al-Duhail et Al-Sadd (3-3) après seulement six minutes ce mercredi. La nature et la gravité de sa blessure nous sont inconnues à l’heure actuelle.

Après son petit passage à vide en équipe nationale, Youri Tielemans s’est refait une santé avec Leicester en Premier League. L’ex-mauve semble désormais au top de sa forme et devrait former la paire du milieu de terrain avec Axel Witsel alors qu’Hans Vanaken est toujours disponible.

Leander Dendoncker a également retrouvé du temps de jeu avec les Wolves après un début de saison délicat. Absent du dernier rassemblement, Sambi Lokonga engrange de plus en plus de temps de jeu avec Arsenal et devrait fêter son retour avec les Diables. Autre joueur qui pourrait signer son retour : Dennis Praet. Le milieu de terrain du Torino, blessé lors du dernier rassemblement, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs ce week-end en Serie A.

L'entrejeu des Diables Rouges est donc bien fourni. C’est le secteur offensif qui devrait poser problème à Roberto Martinez. Devant, Romelu Lukaku et Michy Batshuayi sont blessés et incertains pour les deux prochaines rencontres. Le meilleur buteur des Diables a été victime d’une entorse à la cheville lors du match de Champions League face à Malmö le 20 octobre dernier. Son entraîneur Thomas Tuchel a d’ailleurs déclaré en conférence de presse que Big Rom' pourrait viser un retour après la trêve internationale. De son côté, Michy est touché à l’arrière de la cuisse et souffre d’une élongation et d’un hématome au niveau du biceps fémoral. Si aucun forfait n’est acté pour le moment pour ces deux joueurs, Martinez et son staff doivent être en train de se creuser les méninges pour trouver une solution de rechange. En cas de mauvaises nouvelles, Christian Benteke serait probablement propulsé comme titulaire. Divock Origi pourrait également faire son retour, sauf si le coach espagnol préférait faire appel à un nouveau venu comme Dante Vanzeir de l’Union ou encore les jeunes Loïs Openda ou Yorbe Vertessen, double buteur ce week-end avec le PSV face à Twente. À moins que Martinez n'utilise le jeune Charles De Ketelaere dans un rôle de faux numéro 9?

Pour soutenir ces attaquants, Martinez devra se passer des services de Doku, toujours blessé, mais pourra compter sur les habituels Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Le numéro 10 du Real Madrid fait de moins en moins partie des plans de son entraîneur Carlo Ancelotti, le tacticien italien lui préférant Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Marco Asensio. Hazard devrait donc profiter de ce rassemblement pour gratter du temps de jeu et retrouver le sourire. À l’instar du Madrilène, KDB vit des jours plus compliqués du côté de Manchester City. Fatigué, le Diable a déjà connu de meilleurs débuts de saison avec les Citizens. Si Martinez venait à le faire souffler, Leandro Trossard, buteur face à Liverpool, Dodi Lukebakio, ou encore le revenant Dries Mertens pourraient le remplacer.

Beaucoup de questions donc avant les rencontres face à l’Estonie et au pays de Galles dont nous connaîtrons les réponses ce vendredi midi, lors de l’annonce de la sélection de Roberto Martinez.