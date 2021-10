Diables rouges : en vue du Mondial au Qatar en 2022, Roberto Martinez est-il toujours l’homme de la situation ?

Les Diables rouges viennent de perdre deux matches de rang pour la première fois sous l’ère Martinez. Une déception, mais rien de forcément alarmant puisque ces rencontres n’étaient pas contre n’importe quels adversaires. Une défaite difficile à digérer contre les Champions du monde français, une autre légèrement frustrante face aux Champions d’Europe italiens.

Après la défaite renversante face à la France, certains observateurs et supporters ont remis la place de Roberto Martinez en cause. Les choses se sont déjà calmées après l’Italie, d'autant que le coach a effectué des changements, même si cela n'a pas suffi. Certains sont sans doute allés un peu vite en besogne pour sceller le sort d’un entraîneur au bilan exceptionnel avec la Belgique : 66 matches, 50 victoires, 9 partages et 7 défaites. Mais dans ces défaites, certaines ont fait très mal… Il est désormais temps de se consacrer totalement à la Coupe du Monde au Qatar, qui se déroulera dans 14 mois. Alors Roberto Martinez stop ou encore ? Dites-nous ce que vous en pensez !