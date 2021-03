Le printemps et son soleil arrivent, l’été sportif et ses événements réjouissants nous tendent les bras. Mais les nuages sont toujours bien sombres au-dessus du capitaine de notre équipe nationale. Une nébulosité venant d’Espagne, poussée par des vents mauvais. Sur l’avenir d’ Eden Hazard et sa participation à l’Euro de juin.

Depuis ce coup de bistouri, notre petit génie ne sort plus de sa boîte... il boîte… dans son corps, dans sa tête. Novembre 2019 - mars 2021, que des "emmerdes", que des coups de semonce de ton corps qui te rappelle à chaque mouvement contraire que tu n’es plus le même.

Alors, qu’il ait accumulé 8, 9 ou 10 blessures depuis son arrivée au Real…qu’importe. Eden vient de prendre en pleine tronche un voyage dans l’inconnu. Là où son corps ne l’a jamais emmené…dans un désert aussi sec, aussi brûlant que celui de la Vallée de la Mort. Le voilà en pleine traversée de ce désert où l’on se sent seul et oublié. Eden, comme un voyage initiatique, est face à lui-même, face à ses doutes, lui qui n’en a jamais connu. Des doutes émotionnels qui, cercle vicieux, peuvent aussi engendrer des ennuis physiques. Bref, Eden est à la recherche d’un oasis dans ce désert. Un oasis de verdure, de gazon frais. Un oasis où il pourra s’abreuver à nouveau de ces gestes que lui seul pouvait maitriser. Un oasis qui ne soit pas un mirage !

Rien n’est encore acté, une nouvelle opération (évoquée par la presse espagnole) ou une autre option. Quoi qu’il advienne, il faut se relever, il doit se relever. Pour qu’Eden puisse nous apporter sa folie, il faut qu’il affronte ses peurs, qu’il retrouve le sourire. Car malgré tous les soutiens, on sent l'homme en tristesse. Mais si la course contre-la-montre est lancée, l'architecte Roberto Martinez attendra son géomètre numéro 10. S'il le faut jusqu'au moment où l'encre de sa sélection sera sèche. Eden même sur une cheville peut être bâtisseur de nos rêves les plus fous.

Sans lui ?

Et si, et si… et si on était quand même privé du capitaine pour affronter les vents. Ceux qui ne manqueront pas de souffler pour faire chavirer le navire de Roberto en juin prochain. Que se passerait-il ? Qui peut le dire ? Quand il est là, sa présence est une évidence absolue. Sa présence seule sur un terrain dévore l’adversaire, lui pique les yeux. Eden un poison psychologique pour l’équipe d’en face. Un aimant pour le ballon. Un ballon l’aimant tant. Et puis tant de gens l’aiment aussi. Au fond, c'est peut-être de cela dont a besoin Eden en ce moment...de beaucoup d'amour.

