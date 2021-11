Diables rouges : Eden Hazard pas du voyage à Cardiff, Simon Mignolet et Jason Denayer absents de l’entraînement collectif

Diables rouges : Eden Hazard, Simon Mignolet et Jason Denayer absents de l’entraînement... Les Diables rouges s’entraînent ce matin à Tubize avant de s’envoler pour le Pays de Galles ! Et petites surprises à l’entraînement collectif seulement 23 Diables rouges étaient présents. Comme on le savait déjà Thibaut Courtois n’y était pas, son coéquipier au Real Madrid Eden Hazard n’était pas présent non plus. Jason Denayer et Simon Mignolet étaient également absents. Denayer, Courtois et Hazard étaient tous trois titulaires face à l’Estonie. On ignore encore pour l’instant si les joueurs s’entraînaient à part à l’intérieur ou s’ils sont repartis en club, et on ne connaît pas non plus la raison de leur absence.