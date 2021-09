Diables Rouges : Eden Hazard jouera face à la Biélorussie

Roberto Martinez avait annoncé que les différents Diables ne disputeraient pas les trois rencontres de qualification pour la Coupe du Monde 2022 prévues la semaine dernière et cette semaine. Axel Witsel, Thibaut Courtois et Yannick Carrasco ne feront d’ailleurs pas le voyage pour affronter la Biélorussie.

Pourtant, le sélectionneur national a annoncé au micro de Pierre Deprez qu’Eden Hazard allait encore disputer la rencontre de ce mardi face à la Biélorussie. Il ne jouera cependant pas l’entièreté du match.

Déjà titulaire en Estonie et face à la République tchèque, le capitaine des Diables avait disputé environ 70 minutes lors de ces deux rencontres et va donc encore avoir l’occasion de reprendre du rythme contre la Biélorussie.

Bien en jambes face à la République tchèque, le joueur du Real Madrid a retrouvé le sourire et son football attractif. Une performance qui a dû faire du bien au Brainois après plus d’un an et demi à se battre contre des blessures à répétition.

La rencontre en Biélorussie est donc une bonne occasion pour Roberto Martinez de permettre à Eden Hazard de poursuivre sa remontée vers les sommets.

Le sélectionneur national a également annoncé que Vanaken, Denayer et Alderweireld recevront encore du temps de jeu. Batshuayi et Benteke vont tous les deux recevoir des minutes.