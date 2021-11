Diables Rouges : Dries Mertens mis à l'honneur pour sa 100e cap avant Belgique-Estonie (vidéo)

Diables Rouges : Dries Mertens mis à l'honneur pour sa 100e cap avant Belgique-Estonie - Diables... Dries Mertens a été mis à l'honneur pour sa 100e cap en équipe nationale, obtenue durant le dernier Euro, ce samedi avant le coup d'envoi du match Belgique - Estonie, a annoncé mercredi l'Union belge de football. Sur le banc en début de match, Dries Mertens, qui compte 102 caps, n'avait pu être fêté pour sa 100e cap. Le joueur de Naples, qui a rejoint Axel Witsel, Eden Hazard et Jan Vertonghen dans le "club des 100", le sera samedi au stade Roi Baudouin dont 35.000 places ont déjà trouvé acquéreur, indique la fédération. Outre Mertens, l'Union belge a mis aussi à l'honneur les "RBFA Legends". Le Legends Club regroupe tous les grands noms du football belge, sur la base du nombre de sélections, de matches joués en tant que capitaine et de participations à l'Euro, au Mondial ou aux Jeux Olympiques. Samedi, la fédération a invité à Georges Heylens, Raoul Lambert, Erwin Vandendaele, Maurice Martens, Odilon Polleunis, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff et Jan Verheyen. Pour représenter les membres disparus comme Raymond Goethals ou Jean Dockx, l'URBSFA a décidé d'inviter un de leurs proches.