Diables rouges : Doku va-t-il remplacer Mertens pour commencer face à la Russie ? La cellule Diables donne son avis

Résultat, certains observateurs l'annoncent...potentiellement titulaire pour débuter l'Euro face à la Russie. Il relèguerait donc l'habituel taulier, Dries Mertens , sur le banc. Une éventualité totalement ubuesque il y a encore quelques mois mais qui, depuis plusieurs jours, prend du galon. Alors, Doku titulaire face aux Russes, plus qu'une rumeur sans fondement ? On a posé la question à notre cellule Diables.

Toujours aussi déroutant balle au pied et incisif dans ses débordements, Jérémy Doku a encore marqué des points aux yeux de Roberto Martinez depuis mars. Seul Belge à surnager lors d'une 1e mi-temps bien terne contre la Grèce jeudi dernier , Doku est aujourd'hui plus qu'un joker en équipe nationale.

Doku et Mertens en équipe nationale. © Belga

A l'unanimité (et sans se concerter), Vincent Langendries, Pierre Deprez et Manu Jous optent tous pour l'expérience et la fiabilité d'un Dries Mertens. L'heure de Doku viendra, mais au vu du pedigree plutôt conservateur de Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol devrait préconiser la continuité et titulariser Mertens: "Martinez devrait faire pencher la balance du côté de l’expérience pour débuter le tournoi. Dans un stade hostile (30.000 russes) où la pression sera énorme ce serait peut être un cadeau empoisonné d’y aligner d’entrée Doku. Il ne faudrait pas le griller d’entrée. Mertens part pour moi avec cet avantage" estime Vincent Langendries.

Pierre Deprez abonde dans le même sens : "C'est impossible à pronostiquer ni à décider aujourd'hui. Parce qu' il reste 4 jours à Mertens pour améliorer son état de forme, insuffisant pour le moment. Or c'est le seul petit "reproche" que le sélectionneur peut adresser au napolitain. A forme physique égale, c'est "avantage Mertens": expérience, intelligence de jeu, automatismes avec les autres, et surtout leadership sur le terrain. Psychologiquement aussi, ce serait délicat de reléguer sur le banc dès le début du tournoi, un des cadres historiques. Je vois Dries commencer, et Jérémy monter en cours de match."

Manu Jous pointe, lui, l'importance de Mertens dans les plus obscures tâches défensives : "Doku a eu une progression fulgurante depuis quelques mois. Et son rôle chez les Diables a évolué très vite aussi. De base, il n'était qu'un joker en équipe nationale, aujourd'hui, il postule pour un poste de titulaire. Il sera sans aucun doute le successeur de Dries Mertens sur le flanc droit. Mais contre la Russie, Martinez va mettre Mertens, je pense. D'une part pour son expérience, qui sera très précieuse dans le contexte de Saint-Pétersbourg, d'autre part parce que Mertens reste très important pour son abattage défensif. Et finalement, je pense qu'en reléguant Mertens sur le banc, il prendrait le risque de le perdre."