Diables rouges : Doku ravi de la présence de Thierry Henry, "j’ai besoin d’améliorer ma... Roberto Martinez ne l’a jamais caché. C’est un grand fan de Jérémy Doku. Le sélectionneur a donc décidé d’emmener la jeune pépite belge de 19 ans avec lui pour le prochain Euro. Il s’agira du premier grand tournoi de la carrière de Doku, déjà bien intégré à l’équipe après ses six premières apparitions sous le maillot des Diables rouges (2 buts). "Je suis content de retrouver mes équipiers, cela faisait longtemps. Je suis encore très jeune et c’est un sentiment très spécial d’être avec eux. Mais je me sens déjà intégré à ce groupe. L’âge ne compte plus maintenant. Je dois juste montrer mes qualités sur le terrain", a déclaré Doku au micro de Pierre Deprez. L’ancien talent anderlechtois est fier du parcours réalisé ces derniers mois en club. Des prestations qui lui ont ouvert les portes de la sélection nationale. "J’ai pu monter à beaucoup de gens de quoi je suis capable cette année. A Rennes, il m’a fallu du temps pour m’adapter, c’était mon premier transfert. Après ça s’est bien passé, j’ai joué beaucoup de matches et on a bien fini la saison en terminant 6e."