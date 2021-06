Diables Rouges : Des sueurs, des frissons et des cadors

On savait que ce match allait être particulier, mais en entrant dans le Parken de Copenhague le ton est donné d’entrée. Un maillot géant frappé du numéro 10 et du nom d’Eriksen. Un hymne national danois à te faire frissonner sous les plus grosses chaleurs. Brrrr… qu’il fait " chaud " dans le cœur de ce Danemark encore hanté par la crise cardiaque de leur numéro 10. Qu’il fait bouillant ce jeudi soir. Dans cette première mi-temps catastrophique, Jason Denayer va faire monter la température de mille degrés en offrant le bâton pour se faire battre, pour nous battre. La "Danish Dynamite" n’en demande pas tant. Et si, avant le coup d’envoi, on se demandait qui allait être tétanisé par l’événement? On a eu très vite la réponse : nous !

Les Vikings à l'abordage

Le but de Poulsen agit comme une piqûre d’adrénaline. Chauffé à blanc, le public devient dingue à tel point que je n’entends plus Philippe Albert. Il est pourtant à 1,50m. Les coéquipiers de Christian, coincé sur son lit d’hôpital, rendent l’atmosphère irrespirable pour nos joueurs qui n’ont de Diables que le nom. Ça résonne tellement fort dans cette enceinte transformée en drakkar viking. Les mecs… sont à l’abordage. Marées rouges, sabres entre les dents, ils nous découpent en rondelles. Ils nous marchent dessus. Et ça tangue sur la barquette belge. Où est le capitaine du navire? Il est resté au port. Heureusement le matelot Courtois nous empêche de couler. Thibaut qui vide, seau après seau, notre embarcation percée de toutes parts, …mais l’eau monte et monte encore.

La défense est débordée à bâbord. A tribord. Le milieu n’existe plus. On se regarde avec Philippe. C’est la débandade. Mais le viking pense nous terrifier. Il oublie une chose : nous achever. On se le dit…notre chance, paradoxalement, c’est le score. Ce n’est que 0-1.