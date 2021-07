​​​​​​​Diables rouges : des larmes d’impuissance

Gueule de bois. Gueule en terre. La Belgique est à la maison. Avant toute chose je tiens à féliciter cette équipe italienne. On a pris hier une leçon de maîtrise et d’efficacité. L’Italie a été au-dessus. Mais pouvait-on mieux ? Certainement. Sur le match d’hier les Diables ont débuté comme il le fallait. Il n’aura manqué que le but. Mais dans celui de la Squadra il y avait un géant aux gants d’or. Un Donnaruma monstrueux. Et puis la machine de Mancini s’est mise en route.

Les diables friables

L’Italie n’a plus peur de ses fantômes. Oublié ce style des années 80. Aujourd’hui, la bande à Chiellini est fougueuse et les Belges ont dégusté. Sur notre flanc droit par exemple. Meunier, souvent esseulé, face au terrible duo Insigne/Spinazzola a vécu une soirée d’enfer. Le comble pour un diable ! Alors dans ces conditions l’offrande de Vertonghen nous a fait très mal. Une relance catastrophique… À trop vouloir se montrer beau… et Barella passe par là. Et puis ce deuxième but… " ce n’est pas possible… " Philippe Albert le sent. Cette carte jaune de Tielemans prise un peu plus tôt freine Youri dans son élan. Il n’ose pas stopper Insigne. Les détails s’enchaînent. Nos centraux reculent. Erreurs fatales… le petit génie napolitain enroule. Les diables sont à genoux. Le penalty obtenu par Doku redonne espoir. Lukaku nous donne envie d’y croire. Mais la deuxième mi-temps ne changera rien.

Les astres

Pour que la Belgique décroche un trophée voilà bien une chose dont je suis convaincu depuis ce quart de finale : il faut que les astres soient tous alignés à la perfection. Il faut que tous nos joueurs clés soient présents. Tous au top niveau. Et là, clairement on n’y était pas. Les tracas physiques ont été trop nombreux. L’état de forme de certains pas optimal. J’avais beau y croire ça ne pouvait pas marcher. Mais ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. Il y a eu des satisfactions. Sur le match d’hier Doku a montré que l’avenir lui appartenait. Lukaku a marqué 4 fois même si la paire de la Juventus, hier, a contenu notre atout numéro 1. Je lis même que certains mettent en doute Martínez. Ce groupe croit en lui. Changer cela à 1 an du mondial serait contre-productif. Il y a des choses à corriger c’est sûr mais pas le coach maintenant.

En ce 2 juillet 2021, trois ans jour pour jour après le miracle du Belgique Japon de Rostov, il n’y aura pas eu de " je l’ai dit bordel… " du côté de Munich. Partie remise mon cher Philippe.