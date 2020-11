Diables rouges: De Ketelaere débarque dans la sélection, les frères Hazard reviennent, Lukaku présent

Roberto Martinez a dévoilé une sélection élargie de 32 joueurs pour les trois prochaines rencontres des Diables rouges face à la Suisse en amical (11 novembre) puis contre l’Angleterre (15 novembre) et le Danemark (18 novembre) pour les deux derniers matches de poules de Ligue des Nations.

>>> Le programme des Diables rouges

Pour ces trois rencontres, le sélectionneur national a notamment rappelé Eden Hazard et Thorgan Hazard, blessés lors du dernier rassemblement. "Le retour d'Eden avec le Real a été très positif, son langage corporel a montré qu'il pouvait jouer sans douleur. Il est 'ok' physiquement et prêt à profiter sur le terrain. On a hâte qu'il puisse continuer à accumuler les minutes", a commenté Martinez en conférence de presse.

>>> A LIRE AUSSI: Kylian Hazard : "Je suis plus fort qu'Eden… de la tête !"