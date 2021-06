Kevin De Bruyne ne devrait pas jouer le premier match des Diables Rouges à l’Euro, le samedi 12 juin face à la Russie. Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez l’a indiqué jeudi en conférence de presse à Tubize, où l’équipe nationale belge prépare le tournoi.

De Bruyne souffre d’une fracture du nez et de l’orbite gauche, contractées samedi lors de la finale de la Ligue des Champions que Chelsea a remportée 1-0 face à Manchester City. Kevin De Bruyne avait dû quitter le terrain à cause d’une fracture du nez et une fracture orbitaire causées par une faute d’obstruction du défenseur allemand Antonio Rüdiger.

"Nous laissons à Kevin le temps de se rétablir", a déclaré Martinez. "Je suis chaque jour en contact avec lui, nous évaluons sa situation jour après jour. Il manquera très certainement le premier match mais il est disponible pour l’Euro. S’il avait eu besoin d’une opération, il aurait manqué l’Euro. On en saura plus sur sa blessure la semaine prochaine. Pour le moment, on ne sait pas quand il sera disponible. C’est trop tôt pour une réponse sur le premier match de l’Euro. On doit d’abord recevoir le feu vert de la part du staff médical et après on verra où en sera Kevin."

Martinez a brièvement abordé la question du masque que portera le Diable rouge une fois revenu. "On a déjà expérimenté avec la situation de Jan Vertonghen. La fracture était dans une zone similaire. On était très content de la façon dont ça s’était passé et on va travailler avec le même spécialiste", a-t-il déclaré.