Lieven Maesschalck et Geert Declercq ont fait le point le sur le retour rapide d’Axel Witsel, ils ont aussi donné des nouvelles très rassurantes concernant Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen.



Selon le kiné et le docteur des Diables rouges ont assuré à Manu Jous que les deux joueurs sont médicalement aptes à jouer contre le Danemark.



KDB, victime de plusieurs fractures lors de la finale de la Ligue des champions, et Sterke Jan, touché à la cheville contre la Russie, étaient encore incertains. Ils ont donc reçu le feu vert du staff.



La décision de les aligner ou de leur donner du temps de jeu reviendra évidemment à Roberto Martinez.