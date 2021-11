Diables Rouges - Dante Vanzeir : "Je suis la preuve qu’il n’y a pas qu’un seul chemin pour... C’est jour de rassemblement chez les Diables rouges et le petit nouveau Dante Vanzeir a eu droit à sa première conférence de presse. L’attaquant de 23 ans, auteur de 9 buts et 6 assists avec l’Union Saint-gilloise, en a profité pour revenir sur son parcours, détailler ses rêves et ses attentes. Le tout avec un sourire énorme digne d’un écolier qui part en voyage scolaire. Une simplicité et une personnalité qui apportent un vrai vent de fraîcheur à l’équipe nationale. "Je suis venu avec Leandro Trossard parce qu’il connaissait déjà l’environnement. Il m’a expliqué comment ça se passait ici. A mon arrivée, le groupe m’a bien accueilli, il a été chaleureux. J’ai hâte de commencer les entraînements", lance le meilleur buteur belge en exercice un grand sourire aux lèvres. Les yeux sont lumineux mais le verbe un peu timide. L’humilité est une vertu chez le garçon. Unioniste parmi les stars, c’est comme si Dante Vanzeir était presque gêné d’occuper un espace médiatique qu’il laissera volontiers à Dries Mertens quelques minutes plus tard. Les espaces, il préfère les attaquer sur les pelouses. Quand on lui fait remarquer qu’ils ne sont que deux en sélection (l’autre étant Wout Faes) issus de la fameuse génération qui a brillé au Mondial des moins de 17ans au Chili, la réponse est simple : Ce qui a fait la différence ? Le travail. "J’ai toujours cru en moi et travaillé très dur. Pourtant j’ai connu des moments difficiles avec notamment de sérieuses blessures. Ce n’était pas un chemin facile mais je n’ai jamais lâché et c’est pour ça que je suis présent aujourd’hui". Au-delà des absences de Lukaku et Batshuayi, Vanzeir doit sa convocation à ses qualités : la vitesse, la profondeur et la finition, des atouts sublimés par sa complémentarité avec son binôme unioniste Denis Undav (10 buts, 8 assists), "je suis ici pour montrer que je peux aussi performer sans Undav" répond-il avec un brin de malice. Même s’il avoue qu’il n’avait jamais pensé jouer un jour chez les diables, il n’en reste pas moins un compétiteur, "je suis ici pour prendre de l’expérience, apprendre, connaître le groupe et prouver ma valeur. A côté de cela, je suis bien sûr ambitieux. J’aimerais pouvoir montrer mes qualités." Enfin, lui qui a fait le choix de quitter la Proleague pour se relancer en Division 1B espère être un exemple pour d’autres joueurs des divisions inférieures, "Il faut toujours croire en soi, continuer à travailler car il n’y a pas qu’un seul chemin pour y arriver." Et Dante sait de quoi il parle l’enfer n’est jamais loin du paradis.