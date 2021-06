Diables Rouges : Cristiano Ronaldo dans sa poche arrière, Papy Vermaelen a retrouvé ses cannes au meilleur moment

Des doutes légitimes mais balayés d’un crampon contre la Finlande donc, puis définitivement rangés au placard ce dimanche soir contre le Portugal. Eternel Vermaelen. Et pourtant, sur papier cette titularisation ressemblait fort à un cadeau empoisonné grossièrement dissimulé. L’opposition portugaise était relevée, le spectre d’une élimination précoce guettait et Vermaelen marchait sur les plates-bandes d’un Dedryck Boyata franchement convaincant depuis l’entame du tournoi.

Et dire qu’on avait osé l’enterrer. Osé dire que Thomas Vermaelen était trop vieux, trop lent, usé par ces longues années à déployer sa carcasse sur les pelouses de Premier League, de Liga… ou de J.League. Certains observateurs, peu avertis pour le coup, avaient même fustigé sa sélection pour l’Euro, arguant haut et fort qu’il avait fait son temps chez les Diables.

Thomas Vermaelen et Axel Witsel sous le maillot des Diables. © Belga

Il n’en a rien été. Parce que Vermaelen est un imperturbable phoenix qui aime faire taire les critiques par ses performances sur le terrain. "Qu’on vienne me critiquer sur mes performances en équipe nationale mais pas sur le club où je joue" clamait-il d’ailleurs avec un déroutant aplomb il y a quelques jours.

Mis en confiance par sa prestation XXL face à la Finlande, Vermaelen a rendossé son costume de Superpapy contre le Portugal pour disputer un 2e match consécutif avec les Diables… pour la 1e fois depuis 2009. Ses 35 ans jeté aux oubliettes, il a galopé comme à ses plus heures pour colmater la moindre brèche en défense. Et pendant 90 minutes, il a réalisé un précieux travail de sape pour mettre Cristiano Ronaldo et consorts dans sa poche arrière.

La preuve en chiffres. Face à la Seleçao, Vermaelen n’a touché que 28 ballons en 90 minutes. Un très faible total comparé aux totaux de ses comparses défensifs (70 pour Vertonghen, 52 pour Alderweireld). Et pourtant, il est leader belge dans le nombre de récupérations (5), d’interceptions (2), de duels aériens remportés (6) et de contres décisifs sur des tirs adverses (2). Ouvrier de l’ombre.

Si l’on pousse le bouchon encore un petit peu plus loin, on cerne rapidement l’impact monstrueux de Vermaelen sur les matches qu’il dispute. Depuis l’entame de l’Euro, et toutes équipes confondues (!), le Belge est le joueur qui a le plus haut taux de passes réussies avec 95,3%. Il n’a donc raté que 7 de ses 135 passes.