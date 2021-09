Les Diables Rouges se rendent en Estonie ce jeudi soir à l’occasion de leur quatrième match de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. C’est la première fois que la Belgique va disputer une rencontre depuis son élimination face à la Squadra Azzurra en quarts de finale de l’Euro 2020.

Il faut oublier l’échec de l’Euro, place aux éliminatoires pour la Coupe du Monde. Précédemment, dans le groupe E, la Belgique avait bien débuté son parcours en l’emportant 3-1 au stade Roi Baudouin face au pays de Galles en mars dernier. Les Diables avaient ensuite enchaîné avec un match nul en République tchèque (1-1) quelques jours plus tard avant d’infliger une correction à la Biélorussie (8-0).

Ce jeudi, on devrait assister à une nouvelle victoire des joueurs de Roberto Martinez, l’Estonie étant considérée comme l’équipe la plus faible du groupe E. Avec 0 point et 10 buts encaissés en 2 rencontres (défaites 4-2 en Biélorussie et 2-6 face à la République tchèque), les Estoniens vont tenter de limiter la casse à domicile.

Ce match est bien entendu à suivre en direct vidéo dès 20h20. Le coup d’envoi sera donné à 20h45.