Troisième et dernier match des Diables Rouges pendant cette période de qualifications pour le Mondial 2022. La Belgique affronte la Biélorussie à Kazan. Un match a priori facile pour l’équipe de Roberto Martinez. Lors du match aller, la Belgique avait d’ailleurs étrillé la Biélorussie 8-0.

Si la Tchéquie est quasiment éliminée de la première place avec la défaite de dimanche, les Diables Rouges doivent encore faire attention aux Gallois. Avec deux rencontres de moins, Gareth Bale et compagnie n’ont virtuellement qu’une unité de moins que la Belgique.

Quoi de mieux donc que d’engranger trois nouveaux points pour conclure cette période en équipe nationale avec une troisième victoire.

Il faudra cependant faire sans Jan Vertonghen, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois et Thomas Meunier. Les joueurs ne seront pas du déplacement à Kazan en Russie pour affronter la Biélorussie. Vertonghen et Lukaku sont suspendus, tandis que Courtois et Meunier sont blessés.

"Ce sera un match plus compliqué qu’à l’aller avec une équipe qui est désormais dirigée par un nouvel entraîneur", a précisé Martinez. "Il faudra être prêt à se battre. Le fait de jouer sur terrain neutre et sans supporter sera peut-être à notre avantage. Nous avons un long voyage et nous verrons qui sera le plus frais pour débuter le match."

A charge donc aux remplaçants de se montrer et de gagner des points aux yeux du sélectionneur. D’autant plus que Roberto Martinez a marqué sa volonté d’examiner la situation des joueurs qui ont enchaîné les deux matches.

Côté remplaçant, on pense notamment à Michy Batshuayi et Christian Benteke en attaque ou à Zinho Vanheusden en défense. Voire d’autres joueurs. Réponse ce mercredi.