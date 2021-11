Christian Benteke veut faire douter Martinez : "J’ai saisi ma chance et on sera jugé sur nos... Christian Benteke a sans doute marqué des points aux yeux de Roberto Martinez ce samedi soir face à l’Estonie. Auteur du premier but, d’un coup de tête sur le poteau, protagoniste offensivement et même défensivement, le buteur de Crystal Palace s’est fait plaisir sur la pelouse du stade Roi Baudouin. "Je suis très content ce soir", a réagi Benteke, auteur de son 17e but en sélection, au micro de Pierre Deprez. "Personnellement, je me sentais très bien. C’était une occasion de pouvoir encore se montrer. Je sais que c’est très difficile de pouvoir avoir du temps de jeu. Aujourd’hui, c’était l’occasion et je pense que j’ai saisi ma chance. Je me suis créé de bonnes occasions. Pour le même prix j’aurais pu terminer avec un hat-trick. Mais voilà, je suis très content d’avoir pu marquer." Jusqu’à présent 3e dans la hiérarchie des n°9 chez les Diables rouges derrière Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, Benteke espère toujours être de la partie au Qatar l’hiver prochain. "Pendant la Nations League, j’aurais aimé être là mais voilà, l’entraîneur en a décidé autrement. Le plus important, c’est de toujours être prêt quand il fait appel à moi et c’est ce que je fais encore aujourd’hui. Ai-je l’intention de bousculer la hiérarchie ? Bien sûr. Je pense que le plus important est de faire le mieux possible quand je suis sur le terrain et donner le meilleur joueur de moi-même. On sera ensuite jugé sur nos performances."