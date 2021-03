Diables Rouges : Ces pays que la Belgique n’a jamais affrontés

La Belgique affronte ce mardi soir la Biélorussie pour la première fois de son histoire. Cet ancien pays soviétique n’est pas le seul état que les Diables n’ont pas affronté puisque pas moins de 132 équipes nationales sont dans le cas.

Précision importante : ces 132 équipes nationales ne représentent pas 132 pays indépendants. Plusieurs de ces formations ne sont pas des états à part entière comme les Iles Vierges Britanniques ou les Samoa américaines.

En Europe, la Biélorussie n’est pas le seul pays européen que la Belgique n’a jamais affronté puisqu’il y a également la Géorgie, la Moldavie, l’Ukraine, le Kosovo et le Liechtenstein. Hormis pour ce dernier, l’explication se trouve dans l’indépendance récente des différents pays. Pour quatre d’entre eux, l’adhésion à la FIFA n’a été effective qu’au début des années 90, après la chute de l’Union soviétique. C’est le cas de la Biélorussie, de la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine. Concernant ce dernier pays, la surprise est plus importante quand on sait que l’équipe ukrainienne a tout de même participé à une Coupe du monde et deux Euros, sans compter celui qui vient. Nos Diables auraient dont très bien pu les rencontrer lors du dernier Championnat d’Europe par exemple. Le cas du Kosovo est beaucoup plus logique puisque l’équipe des Balkans n’est affiliée à la FIFA que depuis 2016 !

En Afrique, plusieurs pointures footballistiques n’ont pas non plus joué face aux Diables. Différentes grosses équipes africaines sont dans le cas comme l’Afrique du Sud, le Cameroun, le Ghana, le Mali, le Nigeria ou encore le Sénégal. Nous pouvons également citer la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui n’ont jamais joué contre les Diables malgré les liens historiques qui nous unissent à eux. Ailleurs sur le globe, d’autres pays sont dans la même situation comme la Bolivie, l’Équateur, le Venezuela, la Chine ou encore l’Iran.

Pour toutes les équipes hors du continent européen, il est évident que les probabilités d’affronter la Belgique sont bien moins importantes. Sans les phases de qualification et l’Euro, les chances se résument à la Coupe du monde et à des joutes amicales. Reste désormais à espérer que la nouveauté ne surprendra pas les Diables face à la Biélorussie.