Le retour aux affaires des Diables rouges approche à grands pas. Ce jeudi, Roberto Martinez dévoilera sa sélection pour les prochains matches de qualification pour la Coup du monde de la Belgique. Les Diables devront affronter successivement l’Estonie (2/09), la République tchèque (5/09) et la Biélorussie (8/09). Le sélectionneur devra composer avec plusieurs blessures mais pourra également compter sur plusieurs retours et gardera sans doute quelques places pour de jeunes espoirs du football belge.

En quête de temps de jeu, Thomas Meunier l’est aussi. Le latéral droit du Borussia Dortmund a manqué une partie de la préparation et les premiers matches de la saison en raison d’un test positif au coronavirus. Il espère accompagner le groupe vendredi face à Hoffenheim et faire le plein d’énergie dans les jours suivants en équipe nationale. Son équipier Thorgan Hazard attend lui aussi de savoir si ses problèmes à la cheville – qui l’ont fait manquer le déplacement à Fribourg – l’empêcheront de rejoindre les Diables.

Même topo pour Nacer Chadli qui ne s’est pas encore remis de sa blessure encourue face à l’Italie à l’Euro et n’a pas joué la moindre minute cette saison.

Ce qui est certain, c’est que le Catalan ne pourra pas compter sur Dries Mertens . Plutôt décevant à l’Euro, le joueur du Napoli s’était fait opérer de l’épaule gauche juste après la compétition. Une intervention qui le tiendra écarté des terrains jusque fin septembre.

Absent des entraînements, KDB serait encore dérangé par sa cheville. Sera-t-il prêt à temps pour rejoindre les Diables ? Manchester City verrait-il un retour en équipe nationale d’un bon œil ? On en saura plus jeudi avec les explications de Roberto Martinez.

Sa fraîcheur et son dynamisme nous avaient terriblement manqué à l’Euro. Après ses multiples fractures au visage, conséquences du terrible choc face à la Russie, Timothy Castagne a repris les entraînements avec Leicester City et était à disposition de son coach le week-end dernier. L’ancien latéral de Genk attend toutefois de refouler les pelouses en match officiel. Il pourrait le faire avec les Diables rouges.

Zinho Vanheusden s’est quant à lui lancé dans une nouvelle aventure au Genoa, en Italie. De retour après sa terrible blessure au genou en fin d’été dernier, l’ancien défenseur du Standard faisait partie des onze réservistes mis en Stand-By par Martinez avant l’Euro. Nul doute que le sélectionneur compte encore beaucoup sur Zinho pour les prochains mois et les prochaines années.

Chez les gardiens, Koen Casteels et Hendrik Van Crombrugge se sont remis de leurs blessures et espèrent un retour en sélection. A l’Euro, Martinez avait opté pour Matz Sels en tant que troisième gardien. Arnaud Bodard et Maarten Vandevoordt espèrent eux aussi se frayer un chemin dans la sélection.