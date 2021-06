Diables Rouges : blesser Cristiano Ronaldo...dans son amour-propre

L'épisode remonte à mars 2007, à l'époque où la Belgique s'articulait autour de Carl Hoefkens, Mark De Man ou Maarten Martens. A l'heure d'affronter un Portugal, finaliste en titre d'un Euro que la Belgique n'avait même pas réussi à disputer, le gardien de l'époque, Stijn Stijnen, y était allé d'une sortie cinglante à l'adresse de la valeur montante d'en face, un certain Cristiano Ronaldo (22 ans) : "On doit se débrouiller pour qu'il sorte blessé après deux minutes". Des propos extraits de leur contexte selon le portier brugeois, mais qui avaient surtout eu le don d'émoustiller l'adversaire à quelques jours du déplacement à Lisbonne. Verdict : un accueil particulièrement chaud à l'aéroport Humberto Delgado, et un... doublé de CR7 dans un match finalement perdu 4-0 ! 3 mois plus tard, les Diables s'inclinaient encore 1-2 à Bruxelles, et depuis lors, ils n'ont plus jamais affronté le Portugal en match officiel...

Pour éliminer le Brésil d'Europe (que la Belgique n'a jamais rencontré en phase finale d'Euro ou de Coupe du Monde!), toutes les conditions devront être réunies, car la Seleçao est une grande équipe de tournoi et CR7 ne semble pas porter le poids de ses 36 ans... Au contraire.

Avec un groupe frais et dispo (deux jours de récupération en plus et 25 hommes disponibles), la Belgique aura l'embarras du choix.