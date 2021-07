Diables Rouges, Axel Witsel : "L’Italie est forte collectivement mais on a plus de joueurs qui peuvent faire la différence"

J-1 avant d’affronter l’Italie en quarts de finale de l’Euro 2020. Ce jeudi, c’est le Diable Rouge Axel Witsel, véritable patron du milieu de terrain belge, qui s’est prêté au jeu de l’interview au micro de notre journaliste.

"Je suis content des 3 matches que j’ai joués. Je manquais un peu de rythme. J’ai eu un peu de mal après le 2e match mais ça s’est globalement bien passé. J’ai bien récupéré, je me sens bien et prêt pour demain. C’est grâce au travail que je suis là. J’ai travaillé comme un acharné et cela a porté ses fruits", confie Witsel.

Face à l’Italie, Witsel aura fort à faire dans le milieu de terrain : "Des joueurs comme Jorginho et Verratti sont de grandes qualités, doués techniquement. Si on arrive à les stopper, je pense qu’on peut leur faire mal. Ça sera une belle bataille dans le milieu, à nous de répondre présent. L’Italie est une équipe qui aime contrôler le ballon mais on a envie d’imposer notre jeu et eux aussi. C’est une équipe forte collectivement mais individuellement on a plus de joueurs qui peuvent faire la différence. Les Italiens m’ont beaucoup plu lors de la phase de groupes. Ce ne sera pas un match facile mais on n’est pas là pour s’adapter à qui que ce soit. On doit jouer notre jeu, être courageux et surtout ne pas donner les 20 dernières minutes comme quand on a joué contre le Portugal. On a tous envie de faire un gros match".