Diables Rouges : Axel Witsel "Je ne me dis pas qu'après le Qatar c'est terminé pour moi"

Quel est votre état d’esprit à la veille de ce match ? " C’est un match de préparation pour la prochaine Coupe du Monde. C’est comme ça qu’on le prend. On a 1 an pour se préparer au mieux et il faut donc prendre ce match au sérieux. C’est ce que l’on compte faire demain . Ce ne sera pas un match facile car si je ne me trompe pas ils auront besoin d’un point pour assurer la 2e place (ndlr : et un statut de tête de série lors des barrages). On ne prend donc pas ce match à la légère. Chaque match à partir de maintenant il faut l’aborder dans cet état d’esprit."

Etiez-vous demandeur de jouer cette rencontre ? " Pas de souci pour moi. Cette fois il n’y a que 2 matchs. Or, je me sens bien physiquement et dans la tête. Je ne me sens pas fatigué."