Diables rouges, Axel Witsel : "Dans deux semaines, le 'vrai' travail pourra commencer"

Axel Witsel a entamé sa rééducation depuis plusieurs semaines maintenant. L’objectif ? Récupérer au plus tôt pour revenir avec Dortmund et qui sait, revenir à temps pour participer à l’Euro avec les Diables.

Blessé le 10 janvier au tendon d’Achille, il a depuis été opéré et récupère petit à petit. Voilà une quinzaine de jours que le Diable a pu entamer sa revalidation, avec une bottine imposante en guise de plâtre. Le joueur devrait en être débarrassé dans deux semaines et le "vrai travail pourra alors commencer", explique Axel dans une interview pour Dortmund TV.

"Pour le moment je m’entraîne presque tous les jours de la semaine, un peu plus de deux heures. Je fais des étirements et des assouplissements et puis je travaille tout ce que je peux pour l’instant avec la bottine au pied. Je ne peux pas encore faire du cardio. Ce sera pour dans deux semaines quand je n’aurai plus cela au pied, et là, le vrai travail pourra commencer" a déclaré Axel, toujours souriant et optimiste. On espère évidemment le retrouver sur les terrains de football le plus tôt possible.