Diables Rouges : " Assurer l'après génération dorée grâce à l'analyse vidéo "

La Belgique est la 1ere nation mondiale mais va-t-elle le rester ? On qualifie souvent l'équipe actuelle de "génération dorée" emmenée par des joueurs d’exception mais quel est l'avenir de notre équipe nationale ? Mais comment se prépare le futur ? La Belgian FA compte rester au sommet grâce à l'aide de l'analyse vidéo. Entre l'Euro 2016 et le Mondial 2018, Roberto Martinez a fait le constat suivant : la Belgique doit augmenter le niveau de son championnat et celui de sa formation pour passer un palier. Des améliorations qui rejailliront automatiquement sur le niveau de l’équipe nationale. Sous l’impulsion du sélectionneur, d'importants investissements ont donc été réalisés dans l'utilisation de l'analyse vidéo. Depuis le mois d’avril 2019, la firme américaine Hudl fournit du matériel et des données à la Fédération. Pour David Dassonville, l’analyse vidéo cible et profite déjà aux jeunes joueurs "S’il savent déjà se regarder et s’auto-analyser très tôt… forcément lorsqu’ils arriveront dans les équipes professionnelles ou en équipe nationale, ce sera du temps de gagné ! " et le Solution consultant de Hudl d’enchaîner "Aujourd’hui, le football de haut niveau se joue sur des détails et ces détails passent aussi par la vidéo."

Augmenter le niveau des autres joueurs La formule est simple. Former mieux et plus rapidement les Diables de demain afin que l'équipe nationale ne dépende plus (principalement ?) du talent de joueurs d'exception comme Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Il faudra sans doute attendre une ou deux décennies avant de revoir de tels profils, "il est difficile d’avoir des talents comme De Bruyne ou Hazard ", précise Matteo Campodomico, fondateur de Wyscout, l’un des leaders de l’analyse statistique, " mais ce qui impressionne le plus au niveau de l’équipe belge, c’est la valeur moyenne des autres joueurs qui est très élevée ! " L’utilisation des datas va, justement, permettre accroître encore la valeur moyenne déjà très élevée de l’effectif belge en attendant la relève et l’éclosion de nouveaux cracks. " Cela fait partie du processus de développement d’une Fédération et cela la Belgique l’a bien compris."

Préparer l'avenir en améliorant le présent Les datas vont permettre d’évaluer les performances physiques, techniques et tactiques des stars d'aujourd'hui et donc, de les faire progresser… " Si l’on regarde les données de Kevin De Bruyne ou Eden Hazard, on s’aperçoit qu’ils sont très puissants mais qu’il s’agit avant tout de joueurs très doués techniquement. Le fait de collecter des données va permettre de travailler sur leurs faiblesses mais aussi et surtout d’appuyer sur leurs forces " précise David Dassonville. Datas + talent c’est peut-être la recette pour, enfin, remporter des trophées et continuer à briller même sans génération dorée. On parie ?

Belgique - Angleterre : 14 juillet 2018 (2-0) - Russie 2018 - Petite Finale - 14/07/2018 La Belgique a remporté, avec la manière, le match pour la 3ème place de cette Coupe du Monde face à l’Angleterre (2-0). Les Diables rouges ont inscrit deux buts, un par mi-temps. Le premier par Thomas Meunier à la 4ème minute et le deuxième à la 82ème minute par Eden Hazard. Cette génération entre dans l’histoire du football belge et fait mieux que les Diables au Mexique en 1986 qui avaient terminé à la quatrième place. Revivez les 40 buts inscrits par les Diables Rouges durant la campagne qualificative - Diables... Les Diables rouges ont bouclé leur qualification par une victoire contre Chypre (6-1). Ils rendent donc un bulletin parfait avec un 30 sur 30 et, cerise sur le gâteau, le titre de meilleure attaque européenne. Revivez les 40 buts inscrits par les Diables Rouges durant la campagne qualificative