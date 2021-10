Diables rouges : 38% de duels gagnés face aux Bleus, des chiffres qui mettent le doigt là où ça fait mal

Tombés de très haut face à la France jeudi soir (2-3), les Diables devront se contenter de la petite finale en Nations League. Un match pour le bronze, qui aura une légère saveur d'inachevé pour ce groupe belge qui se voyait probablement trop tôt en finale. Retour sur quelques chiffres clés qui pourraient expliquer la déroute face aux Bleus.

À la lecture des stats de cette rencontre, l'une d'entre elles saute immédiatement aux yeux. Elle concerne le % de duels gagnés. D'ordinaire plutôt solides en la matière, les Diables ont littéralement été mangés par leurs opposants français puisque, selon Opta, référence en stats, ils n'ont remporté que 38,7% de leurs duels, contre 61,3% pour les Bleus. En d'autres termes, les Belges ne sont sortis vainqueurs que d'un peu plus d'un duel sur 3. Un manque de hargne et d'engagement qui a sauté aux yeux en 2e mi-temps et qui coûte très cher au final.

Le premier but français en est d'ailleurs la plus flagrante illustration. Aux prises avec Kylian Mbappé, Youri Tielemans laisse trop facilement le Français entrer dans la surface. Sollicité par son jeune compatriote, Karim Benzema a tout le loisir de contrôler, se mettre sur son pied gauche avant de fusiller Thibaut Courtois...alors qu'une ribambelle de joueurs belges se trouvait devant lui. Mais ni Axel Witsel, le premier rideau défensif, ni Toby Alderweireld, ni Jason Denayer n'ont mis le pied. Une fâcheuse tendance à 'laisser jouer' l'adversaire, qui avait déjà été pointée du doigt à l'Euro puisque Lorenzo Insigne, pas attaqué dans l'axe du jeu, avait su flairer le bon coup en plantant un but somptueux dans la lucarne de Courtois. Les Diables ne semblent donc pas apprendre de leurs erreurs.