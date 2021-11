Diables Rouges : 25 Diables à l’entraînement, Courtois et Praet absents

Les Diables Rouges se sont retrouvés aujourd’hui pour le dernier rassemblement des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar lors duquel ils vont affronter l’Estonie et le pays de Galles.

Presque qualifiés, les Diables doivent finir le travail et se sont entraînés pour la première fois ensemble ce mardi. 25 joueurs étaient présents sur la pelouse du centre d’entraînement et deux absents étaient à noter. Thibaut Courtois et Dennis Praet sont restés à l’intérieur et n’ont pas participé à la séance avec le groupe.

Dante Vanzeir et Wout Faes vivaient leur première séance en tant que Diable Rouge et ont vécu le traditionnel bizutage.

Toby Alderweireld a, lui, quitté le rassemblement. Blessé avec son club d’Al-Duhail il y a un peu plus d’une semaine, l’ancien joueur de Tottenham n’a pas suffisamment récupéré et vient donc s’ajouter à la liste des absents pour blessure qui comptait déjà Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Jérémy Doku et Youri Tielemans.