Diables rouges : 24 joueurs à l'entraînement, Courtois, Benteke et Praet absents

A 48 heures d'affronter l'Estonie pour un match (probablement) décisif sur la route vers le Qatar, les Diables rouges ont retrouvé le chemin des pelouses ce jeudi soir pour un entraînement collectif.

Selon nos informations, 21 des 25 joueurs de champs convoqués par Roberto Martinez étaient présents pour cette traditionnelle séance d'avant-match. Sur les quatre gardiens, trois foulaient la pelouse du centre d'entraînement.

Parmi les absents, deux Diables (blessés) ont déjà quitté le rassemblement, Toby Alderweireld et Youri Tielemans.

Comme la veille, Thibaut Courtois et Dennis Praet manquaient à l'appel et sont restés à l'intérieur. Mais contrairement à mercredi, Christian Benteke n'était pas là non plus.

Alors pures mesures de précaution ou alerte physique pour les trois hommes ? La question mérite d'être posée pour Benteke. Concernant Courtois et Praet, cette 2e absence consécutive pourrait peut-être indiquer qu'ils ne joueront pas samedi. Affaire à suivre.