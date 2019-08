Diables...les vacances sont finies

La rentrée des classes a donc sonné. Pour Roberto Martinez et son staff, l’heure est à la reprise et aux retrouvailles avec ses petits diables. Alors quoi de neuf au royaume… de la continuité (la marque de fabrique de l’Espagnol) ? Si on disait… quelques nouveautés excitantes.

Pas de panique derrière ! Continuité avec toujours 28 joueurs sous la main. Chez les gardiens… exit Van Crombrugge. Casteels est lui de retour de blessure (par rapport au dernier rassemblement). Il retrouve le quatuor habituel. En défense l’infirmerie annonce "sold-out" avec Kompany, Boyata, Castagne notamment. Des circonstances qui permettent le retour d’un Jason Denayer plutôt séduisant avec Lyon et qui mérite une nouvelle chance. Notons que Dendoncker est intégré lors de la présentation comme défenseur central et non milieu. Pour le reste il ne faisait pas de doute que le coach sélectionnerait les "vieilles branches" comme Jan Vertonghen (malgré son peu de temps de jeu à Tottenham) et Thomas Vermaelen (malgré son éloignement japonais).

Yari après Youri Après les U21, Verschaeren va découvrir les vrais Diables - © BRUNO FAHY - BELGA Au milieu les blessures de Thorgan Hazard (même s’il est sélectionné) ou d’Axel Witsel ne font même pas broncher. C’est vrai que la profondeur du noyau est telle que, face aux modestes adversaires qui nous attendent, les forfaits annoncés ne font guère sourciller. Alors pourquoi pas jouer la carte jeune. Youri Tielemans, 22 ans, a convaincu le coach depuis belle lurette. Sa première apparition sur le banc des Diables Youri l’a fêtée en juin 2015 (un amical contre la France). Il avait 18 ans. Alors, après Youri, pourquoi ne serait-ce pas le cas de Yari ? Verschaeren, un phénomène de précocité. Pro et pion essentiel d’Anderlecht à 17 ans, il dispute son premier match chez les grands le 25 novembre 2018 (à St Trond) et 9 mois plus tard, le temps d’un accouchement sans douleur, le voilà intégré au noyau des Diables. Et personne n’est étonné. A juste titre, le jeune pro belge de l’année 2019 représente ce vent de fraîcheur toujours bienvenu. Le gamin de Saint Nicolas a reçu son cadeau bien avant le 6 décembre. Pas besoin de hotte aux jouets, la sélection de ce vendredi, il la mérite. Solide sur ses pieds et dans sa caboche, Verschaeren ne sera pas une étoile filante, Martinez l’a compris. Autant lui montrer rapidement à quoi ressemble une constellation de stars. Une promotion à savourer avec peut-être déjà du temps de jeu à grappiller. Pour Benito Raman, à 24 ans, l’occasion est unique. A lui de saisir sa chance aux entraînements.

D’attaque ? Diables...les vacances sont finies - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Et devant, Eden Hazard est capitaine. Sera-t-il d’attaque ? Rien n’est moins sûr. Mais Martinez ne prendra aucun risque, histoire de ne pas se brouiller avec le grand Real. Histoire de rapatrier au pays son magicien pour lui faire savoir que même diminué, sa présence sur le sol belge est indispensable. Romelu Lukaku va mieux. Merci pour lui. Il vient de se trouver une nouvelle fiancée. Elle est Milanaise et s’habille de noir et bleu. Tout indique que le meilleur buteur des Diables va très vite devenir populaire dans le nord de l’Italie. Tout bénéfice pour l’équipe nationale. En espérant que notre numéro 2, Michy Batshuayi, trouve lui aussi rapidement chaussure à son pied et à sa pointure. Quoi qu’il en soit… nous on adore quand les Diables se réunissent. Les voilà de retour et ils ont faim de qualification. Ça tombe bien… nous aussi !

Diables Rouges : les petits nouveaux - JT 13h - 30/08/2019 Les Diables Rouges se retrouvent bientôt pour deux matchs importants. Le 6 septembre, ils seront à Saint-Marin. Le 9, arrêt en Ecosse. Avec en ligne de mire, la qualification à l'euro 2020. Le sélectionneur vient de dévoiler sa sélection, que faut-il retenir de cette conférence de presse de Roberto Martinez ?