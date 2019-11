Diables : les tops et les flops de Russie-Belgique

Les TOPS

Rodrigo Beenkens : " Une première mi-temps très impressionnante. L’efficacité des frères Hazard. Vermaelen qui a rassuré toute l’équipe dès ses premières interventions. Boyata qui a complètement mis Dzyuba sous l’éteignoir. Le troisième but est un chef d’œuvre de vitesse, de virtuosité, de technique...et d’altruisme. Bref, l’équipe semble plus mûre, plus mature et plus sereine que lors de la dernière Coupe du Monde."

Vincent Langendries : " L’envie de tout ce groupe. L’envie de montrer qu’ils sont les meilleurs, l’envie de ne rien concéder. Et aussi quelques individualités qui m’ont plu. Boyata impérial, une vraie assurance costaude. Il vient d’estampiller son ticket définitif pour l’Euro. J’ai aussi aimé Vermaelen, un grand pro. Les frères Hazard avaient pris de la potion familiale pour dynamiter cette Russie abasourdie par tant de complicité efficace. Eden et Thorgan de vrais artistes en duo. Et un Mertens plein d’abnégation, un De Bruyne bourré d’altruisme… bref… un joli bilan "

Manuel Jous : " La complicité et la joie de jouer des frères Hazard était communicative. Leur constante activité en première mi-temps a donné le ton et entraîné l’ensemble de l’équipe dans leur sillage rayonnant. On connaît tellement Eden qu’il ne nous surprend plus, Thorgan, en revanche, ne cesse de grandir dans cette équipe. Qui aurait pu imaginer que l’ancien " frère de ", soulier d’or belge à la sauce waregemoise allait un jour s’élever à un tel niveau ? J’ai également beaucoup apprécié Dedryck Boyata, qui a mis Dzyuba hors du match, et Thomas Vermaelen, qui à chacune de ses apparitions avec les Diables fait exploser ses qualités : calme, placement, technique. Ah, s’il n’avait collectionné autant de blessures dans sa carrière...