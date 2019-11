Diables : les tops et les flops de Belgique-Chypre

Du côté de Rodrigo Beenkens, les mêmes noms reviennent. " Yannick Carrasco et Christian Benteke dont la prestation va compliquer la tâche de Roberto Martinez. Le sélectionneur a fait les tests qu’il voulait faire. Il a eu les réponses aux dernières questions qu’il se posait. Ses (rares) doutes sont devenus des certitudes. Contrairement à ce qu’il dit “je n’y vois pas plus clair pour ma liste des 23”, je suis convaincu que, sans blessure, il sait aujourd’hui parfaitement quels sont les 23 joueurs qu’il emmènera à l’Euro. Et il y aura (beaucoup) de déçus."

Manuel Jous : " Yannick Carrasco m’a particulièrement plu. Il n’était titulaire que pour la deuxième fois de la campagne, à une position de flanc gauche où il semble avoir reculé à la 3e place, derrière Thorgan Hazard et Nacer Chadli. Hier, Carrasco a soigné les chiffres (1 but, 2 assists), la manière (de nombreuses combinaisons avec Eden Hazard et de superbes gestes techniques), et la mentalité (un engagement et une implication de tous les instants). Carrasco a " réussi son examen ". Je ne doute pas qu’il figurera dans la liste des 23 pour l’Euro, surtout s’il parvient à profiter du prochain mercato pour quitter la Chine ".

Vincent Langendries : " Le bilan comptable est évidemment extra. 10 matchs, 10 victoires, 4 buts de moyenne par match, la meilleure défense. Et depuis la fin de la Coupe du monde au Brésil en 2014, une 50e victoire en 66 rencontres. Au-delà, la mentalité affichée depuis le mondial 2018 a encore transpiré hier. Voilà le principal " top " ! C’est avec cet état d’esprit que de grandes lignes pourront être écrites l’été prochain. Individuellement hier : 3 noms. Harry De Bruyne Potter, " le magicien " dixit Philippe Albert. Moi, je dirais " le chirurgien "… car tout est millimétré chez lui y compris les tirs " croqués " (merci au gardien chypriote). Bilan de Kevin hier : 2 buts, 1 assist et 2 centres en pré-assist. Ensuite Yannick Carrasco . Comme à ses meilleures heures, le médian " chinois " a régalé. A l’heure de penser aux 23, il était temps de sortir une " presta " comme celle-là pour se rappeler au bon souvenir de Roberto… car Thorgan et Nacer ont, quant à eux, fait ce qu’il fallait jusqu’ici.

Les FLOPS !

Vincent Langendries : " Pour être franc, les 7 changements opérés par Martinez étaient peut-être de trop mais je comprends le coach. C’était une dernière occasion " officielle " de voir à l’œuvre certains. Mais sincèrement, je n’ai rien vu d’exceptionnel chez Cobbaut, Denayer ou même Vanaken. Pour moi ils n’ont pas marqué de points. Pas plus que Praet quand il est monté dans une position certes inhabituelle ou Origi qui, c’est vrai, a trop peu joué pour être réellement jugé. De toute façon, s’il n’y a pas de blessé en juin,… pour tous ces joueurs la présence dans la liste des 23 est hypothétique à mes yeux".

Manuel Jous : " Hans Vanaken, à l’inverse, ne m’a pas séduit du tout. Son énorme loupé en début de match a visiblement conditionné la suite. Très (trop) discret, il a souffert de son manque de vitesse et d’une position plus défensive qu’à Bruges (la seule qu’il peut occuper en équipe nationale…) où il n’a trouvé que peu de liberté d’expression. Pour moi, à ce poste, Dendoncker et Praet lui sont supérieurs, et possèdent l’avantage d’évoluer dans le championnat anglais.

Hans Vanaken n’a pas séduit

Par ailleurs, l’autre flop c’est le "11" de base de Roberto Martinez dans son ensemble. D’accord d’aligner Vanaken et Carrasco qu’il fallait (re) tester, mais quel intérêt de titulariser Mignolet, Cobbaut et Benteke ? Trop de changements à mon goût, au goût des titulaires habituels d’une campagne dont c’était hier l’apothéose, et au goût du public, privé de Courtois, Witsel, Mertens et autre Lukaku au moment de célébrer le sans-faute historique des Diables ".

Eby Brouzakis : " Dans la catégorie des flops relatifs, je pointe Hans Vanaken qui après son invraisemblable raté a disparu de la circulation. Je n’ai pas non plus été convaincu par la prestation de Cobbaut. Un léger manque d’assurance, des passes qui manquaient de franchise. Son entente avec Denayer n’était pas toujours optimale. Pour Benteke je suis partagé. Deux buts, dont un où il semble s’aider de la main mais aussi du déchet par moments. Et puis un clin d’œil davantage qu’un flop. Dommage pour Mignolet d’encaisser dans le premier quart d’heure quand on sait que Courtois en avait pris deux seulement en neuf matches. Mais Mignolet n’y pouvait rien. C’est juste un concours de circonstances défavorable."

Pour Rodrigo Beenkens, pas d’individualité à ressortir dans les flops, mais pas question non plus d'aligner l'équipe qui évolué ce mardi face à tous les pays: "Contre une grande nation, il n’est pas pensable de jouer avec les trois centraux et les deux demis défensifs alignés hier."