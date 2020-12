Diables à l'étranger : Doku à l'assist, Saelemaekers partage, Januzaj frustré contre le Barça

Grosse soirée football aux quatre coins des pelouses européennes ce mercredi soir. Et si Romelu Lukaku a donné la victoire à un Inter hyper réaliste contre Naples, les visiteurs eux ont perdu Dries Mertens, touché au pied. L’inquiétude est grande en Campagnie au vu des larmes du Diable rouge au moment de sa sortie. On notera également la titularisation de Toby Alderweireld face à Liverpool ou le but (et l’exclusion) de Christian Benteke avec Palace.

Serie A : Saelemaekers partage

Partage, de son côté, pour l’autre club milanais, l’AC. Bien mal embarqués face au Genoa et cueillis à froid par un doublé de l’énergique Destro, les Rossoneri ont réagi par Calabria et, en toute fin de match, grâce à un but de Kalulu sur un assist de Romagnoli. Sur le banc en début de match, Alexis Saelemaekers est monté au jeu à la 54e minute alors que le score était de 2-1 en défaveur des Milanais.. Et même si le Belge n’a pas su se montrer décisif, il a symboliquement participé au point pris, confirmant un peu plus son rôle de 'porte-bonheur milanais'. La stat est édifiante, quand l’ancien Anderlechtois est présent, Milan reste invaincu. Comment dit-on "ange gardien" en italien ?

Ligue 1 : Doku s’éclate, Denayer trébuche

En Ligue 1, Rennes rit, Marseille pleure. Pris à défaut par un but de Gueye en début de match, les Bretons ont profité de l’exclusion sévère de ce même Gueye pour redresser la barre et égaliser à l’heure de jeu. Le but est signé Traore, l’assist… Jérémy Doku. C’est la toute première offrande pour la perle belge depuis qu’elle a posé ses valises en France. Pour l’anecdote, l’OM boire le calice jusqu’à la lie, encaissant un second but des œuvres de Hunou à la 83e.

Toujours en Ligue 1, Jason Denayer poursuit son petit bonhomme de chemin avec l’OL. Encore une fois titulaire dans la défense olympienne, il n’a cependant pas pu empêcher le faux pas des Gones, accrochés par Brest (2-2). Ils restent cependant 3e au classement, à deux points de Lille et une petite unité du PSG. De son côté, Reims, avec les Belges Wout Faes et Thomas Foket titulaires, s’est imposé 3-2 sur le terrain de Nantes et remonte à la 17e place.