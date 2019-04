Deuxième victoire de la saison pour Dembélé et Guangzhou R&F

Guangzhou R&F a obtenu vendredi sa deuxième victoire de la saison lors de la septième journée de la Chinese Super League. L'équipe du Diable rouge Mousa Dembélé s'est imposée à domicile face à Shenzhen (3-1). L'attaquant israélien de Guangzhou, Eran Zahavi, a inscrit un triplé pour les locaux.

Dembélé, qui a disputé toute la rencontre, a délivré après 37 minutes le premier assist pour Zahavi. Les visiteurs avaient auparavant pris l'avantage après dix-sept minutes de jeu via le Colombien Preciado avant que l'équipe locale n'inverse la tendance. Guangzhou R&F se positionne à la neuvième place du classement avec huit unités.

Marouane Fellaini (Shandong Luneng) et Yannick Carrasco (Dalian Yifang) joueront dimanche en Super League. Fellaini et ses coéquipiers reçoivent Wuhan Zall, Carrasco et sa formation se rendront à Beijing Guoan.