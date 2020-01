Deuxième partage consécutif pour Lukaku et l’Inter

Tenue en échec à Lecce (1-1), l'Inter Milan a laissé filer des points qui pourraient coûter cher dans la course au titre dimanche lors de la 20e journée de Serie A.

Antonio Conte espérait probablement autre chose de ce déplacement à Lecce, la ville où il est né et où il a débuté sa carrière de joueur. Mais face au promu, son équipe a livré l’un de ses plus mauvais matches de la saison et n’a pris qu’un point. L’Inter a semblé sans rythme ni idées et a attendu la 72e minute pour ouvrir le score par Alessandro Bastoni de la tête. Cinq minutes plus tard, Marco Mancosu a égalisé, récompensant l’équipe des Pouilles qui a aussi frappé sur le poteau. Titulaire et présent toute la rencontre, Romelu Lukaku est resté plutôt passif aux avant-postes.

Avant même de jouer dimanche soir (20h45), la Juventus est assurée de rester en tête. Opposés à Parme devant leur public, les Turinois comptent pour l’instant une longueur d’avance sur l’Inter. Les 'Nerazzurri' se retrouvent en outre sous la menace de la Lazio Rome, 3e à deux longueurs des Nerazzurri mais avec un match en retard à disputer en février face au Hellas Vérone.