Deux buts, un hommage à Kompany et des records pour Romelu Lukaku :"je suis un attaquant et c'est quelque chose qui est en moi"

Romelu Lukaku et les buts, c’est vraiment une histoire d’amour. Ce lundi soir, le meilleur buteur des Diables Rouges en a profité pour inscrire les deux derniers buts de son équipe lors de la belle victoire en demi-finale de l’Europa League face au Shakhtar Donetsk.

Avec ces deux buts, le Belge continue d’écrire sa légende et en profite pour inscrire quelques records. Il améliore tout d’abord son record et devient le premier joueur à marquer pendant 10 matches consécutifs en Europa League. Mais ce n’est pas tout, notre attaquant est le premier joueur à marquer plus de 30 buts en une saison depuis Samuel Eto’o et le premier joueur de l’Inter à marquer 23 buts en Série A lors de sa première saison depuis la légende Ronaldo.

Enfin, Lukaku devient le meilleur buteur belge en C3 en effaçant des tableaux Erwin Vandenbegh (19 buts, 5 avec Anderlecht, 8 avec Everton et 6 avec l’Inter). Vous avez dit machine à but ?

"On y est en finale, c’était un de nos objectifs, malgré qu’en championnat on a gaspillé des points. C’est la première expérience pour beaucoup de joueurs de notre équipe. Mais on a bien défendu. Le bloc a fait un job excellent et on a marqué nos quelques occasions. Ça montre que l’on est efficace devant le but. J’avais l’envie de marquer. Je suis un attaquant et c’est quelque chose qui est en moi. Je suis content, Martinez a aussi marqué et le reste de l’équipe a fait un beau match", a déclaré Lukaku à notre micro à l’issue du match.

Et l’attaquant en a aussi profité pour saluer Vincent Kompany, qui a annoncé aujourd’hui qu’il devenait le nouveau coach d’Anderlecht : "Kompany et Vanden Borre, je l’ai toujours dit, sans lui, il n’y aurait pas de Lukaku et Tielemans, Dendoncker et tous les autres. Il nous a ouvert les portes. Je suis content pour lui."

L’Inter affrontera le FC Séville ce vendredi lors de la finale de l’Europa League. Il reste donc encore un match à Lukaku pour continuer à faire tomber les records cette saison.