Deux buts pour Lukaku, cinq pour l'Inter : les 'Nerazzurri' rejoignent le peloton de tête

'Big Rom' n’a mis que 28 secondes pour mettre à jour ses statistiques en phase de finition. Comme samedi dernier, le Diable rouge a profité d’un déboulé d ’Achraf Hakimi avant de battre le gardien adversaire pour faire 0-1. Moins d’une demi-heure plus tard, il faisait 0-3 du plat du pied (25e) sur un centre venant de la gauche de la part de Roberto Gagliardini, auteur du 0-2 (25e).

Lukaku compte déjà trois buts à son compteur cette saison pour un total de 37 depuis qu’il est à l’Inter.

Avant la mi-temps, deux autres buts sont tombés dans ce match. Le premier pour Benevento à la 34e sur une frappe à distance de Gianluca Caprari. Le second à la 42e pour l’Inter via Hakimi qui a ainsi marqué son premier but en Serie A après avoir déjà délivré deux assists.

En deuxième période, l’Inter a eu l’occasion de corser ultérieurement l’addition mais s’est également fait quelques frayeurs avec un Samir Handonovic, vigilant. Au final, Lautaro Martinez a planté un 5e but pour les 'Nerazzurri' à la 71e minute alors que Gianluca Caprari s’est offert un doublé pour fixer le score à 2-5 (76e). Lukaku a quitté la pelouse à la 65e minute.

Grâce à ce succès, l’Inter rejoint Naples, l’AC Milan et le Hellas Vérone en tête du championnat avec 6 points. En soirée, la Lazio et l’Atalanta auront l’opportunité de rejoindre ce peloton de tête.