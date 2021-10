Deschamps avant Belgique – France : "C’est une rivalité saine et sportive"

A trois jours de la demi-finale de la Nations League entre la Belgique et la France, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse pour préfacer l’affrontement.

Si les questions des journalistes français ont surtout tourné autour de l’Equipe de France, le sélectionneur des Bleus a également abordé les Diables Rouges et évidemment la rivalité parfois exacerbée, surtout depuis la demi-finale de Coupe du Monde en 2018. Pour Didier Deschamps, la rivalité sportive est saine et reste de l’ordre du sportif : "Ça va être un combat mais pas dans le sens négatif. Il y a suffisamment de respect entre Martinez et moi et entre les joueurs qui se connaissent bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à chaud. Il y avait une place en finale donc il y avait forcément de la déception. Il y a toujours une rivalité parce que c’est un pays frontalier mais c’est une rivalité saine et sportive. Il y a dû y avoir des excès des deux côtés mais basés sur des propos qui ont été sortis de leur contexte".

Le sélectionneur des Bleus a également porté son regard sur l’effectif belge et a affiché un véritable respect pour les Diables Rouges : "La Belgique a évolué. En termes d’expérience, ils ont 6-7 joueurs à plus de 100 sélections. Elle est considérée comme la meilleure équipe au classement FIFA, ce n’est pas pour rien. Ils ont leur organisation propre, ils ont un potentiel offensif important et ils sont solides défensivement. C’est une très belle génération qui n’a pas eu le bonheur de connaître le succès dans les grands tournois".

Si la Nations League est considérée par certains comme une compétition mineure, Didier Deschamps est lui concentré à 100% et espère que ses troupes pourront soulever le trophée : "C’est une belle parenthèse, c’est un titre. Avant il y avait deux titres, maintenant il y en a 3. On a tout fait pour être dans le Final 4, on va se donner à fond. Il ne faut pas minimiser cette compétition qui est venue remplacer les matchs amicaux par des matchs contre de gros adversaires. Ce qui change un peu, c’est que c’est une compétition où on est déjà en demi-finale".

Les Diables Rouges affronteront donc ce jeudi une Équipe de France totalement mobilisée et il faudra aborder cette rencontre comme la demi-finale qu’elle est si les Diables Rouges veulent se qualifier pour la finale.

►►► À lire aussi : Les chiffres des Diables : De Bruyne en mode sauveur, Eden Hazard buteur désavoué et Lukaku silencieux

►►► À lire aussi : Nations League : Belgique - France, la revanche ? L’avis sans concession de Raymond Domenech