Des Diables sérieux disposent de Chypre et s'isolent déjà en tête du Groupe I

La Belgique s’est imposée à Chypre (2-0). Eden Hazard, buteur pour sa centième sélection, et Michy Batshuayi ont alimenté le marquoir et assuré l'essentiel dans les 20 premières minutes.



Deux matches, deux victoires : les Diables rouges réalisent un début de campagne parfait. Avec ce 6/6, ils sont déjà seuls en tête du Groupe I.



Pour la sixième fois consécutive, les Belges ont dominé Chypre sans encaisser. Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour voir la Belgique prendre les devants.



Le "centenaire" Eden Hazard montre la voie dès la 10e minute. Après une ouverture millimétrée de Toby Aldeweireld et un contrôle parfait de Michy Batshuayi, le capitaine fait mouche d’une frappe tendue et inscrit son 30e but en équipe nationale. Il rejoint Paul Van Himst et Bernard Voorhoof à la deuxième place du classement de buteur belge derrière Romelu Lukaku.



Positionnés très haut, les Diables combinent efficacement et confisquent le ballon. Une passe lumineuse de Thorgan Hazard envoie Batshuayi au duel avec Urko Pardo. L’attaquant de Crystal Palace efface le gardien né en Belgique pour faire 0-2. Son 13e but international en 25 sélections. 18 minutes de jeu et le break est fait. Thibaut Courtois passe une soirée tranquille, tout juste doit-il se montrer attentif sur un tir de Fotis Papoulis (38e).



Dries Mertens (44e), Batshuayi (67e) et Yannick Carrasco (78e) se heurtent à Pardo, la tentative de Timothy Castagne est trop croisée (48e). Les Diables maîtrisent totalement la rencontre mais le score n’évolue plus. En fin de match, une tête de Kostas Laifis passe juste au-dessus de la barre de Courtois (88e). Une simple "frayeur".



Le Kazakhstan et l’Ecosse se déplaceront à Bruxelles en juin prochain.